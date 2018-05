Beim Fußball-Kreisfinale von Jugend trainiert für Olympia gingen drei Teams des Fürstenberg-Gymnasiums (FG) an den Start. Ein Team trat in der Wettkampfklasse II an und holte Rang 3. Die zweite Mannschaft mit Artina Cocaj, Leni Hessemann, Lena Holder, Katharina Huber, Fiona Löffler, Lilia Milazzo, Lisa Rülke, Bettina Schwab und Pia Schwarz erreichte in der Wettkampfklasse IV den dritten Rang. Noch besser konnten sich ihre schulinternen Konkurrentinnen um Romi Bach, Luisa Bank, Lina Gehrke, Joana Glessner, Annika Keller, Solveig Rech, Merle Sagcob, Ronja Schaer und Leonie Vöckt behaupten. Sie siegten und qualifizierten sich für das Bezirksfinale Südbaden. Foto: Glunk