19 Sportfreunde des SV Aasen hielten sich im Rahmen einer Weiterbildungsfahrt in Berlin auf. Damit dabei auch die politische Bildung nicht zu kurz kam, standen ein Besuch im Deutschen Bundestag und ein Gespräch mit dem heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei auf der Tagesordnung. Zum Auftakt erkundigte sich Frei über die aktuellen Baufortschritte des neuen Rasenplatzes, was in einer lebhaften Analyse der Tabellensituation in allen Altersklassen mündete. Foto: CDU/CSU-Bundestagsfraktion