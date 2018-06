Donaueschingen. Juan Antonio Olivares, Vanessa Safavi und Zin Taylor sind die diesjährigen Stipendiaten von Fürstenberg Zeitgenössisch. Di e jungen Künstler erhalten während der Sommermonate eine finanzielle Förderung sowie Wohn- und Arbeitsräume auf Schloss Heiligenberg am Bodensee. In diesem landschaftlich wie auch geschichtlich außergewöhnlichen Kontext haben die Künstler die Möglichkeit, neue Anregungen für ihre Arbeit zu finden. Wie bereits in den Jahren zuvor wurden auch 2018 mit Olivares, Safavi und Taylor Künstler ausgewählt, die trotz ihres jungen Alters bereits eine eigene herausragende künstlerische Sprache entwickelt haben und damit das Potential besitzen, zu einem nachhaltig wirkenden Bestandteil der internationalen Kunstszene zu werden, so die Einschätzung der Förderer in einer Pressemitteilung.