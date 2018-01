Donaueschingen Für Turnangebot fehlen Übungsleiter

"Wir könnten wöchentliche Trainingsstunden anbieten. Doch ohne Übungsleiter ist das nicht möglich", bedauert Abteilungsleiterin Heidi Noack. Rosiger sieht die Zukunft des Eltern-Kind-Turnens aus, welches aktuell zehn Kinder unter drei Jahren zählt. "In der Regel ist es so, dass sich unter den Teilnehmern immer Eltern finden, welche die Verantwortung der Gruppenleitung übernehmen."

Unabhängig von der aktuellen Problematik um die fehlenden Übungsleiter zog das Neujahrsturnen am vergangenen Sonntag das Publikum wieder in Scharen in die Festhalle. Eltern, Verwandte, Großeltern und alle anderen Neugierigen waren gekommen, den Auftritten der Turngruppen unter der Leitung von Heidi Noack und einer Leichtathletikgruppe unter der Regie von Daniela Sumser lautstark zu applaudieren.

"Das Neujahrs- oder Adventsturnen ist nicht die einzige Veranstaltung, an der wir uns präsentieren." Noack nennt die regelmäßige Teilnahme am Kinderturncup, am Landeskinderturnfest oder am Bezirksturnfest als weitere Beispiele. Zudem ist die Schulanfänger-Übernachtung seit Jahren ein Hit. Die Eltern-Kind-Gruppe veranstaltet jeden Sommer ein Abschlussgrillen.

Anmeldungen für das Angebot der Turnabteilung und für Interessenten an einer Mitwirkung als Übungsleiter oder Helfer sind telefonisch über die Nummern 0771/74 71 (Heidi Noack) oder 0771/15 82 20 möglich. Weitere Auskünfte gibt es während der Öffnungszeiten des FC-Clubheims.