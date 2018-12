Donaueschingen Für jeden Musikgeschmack etwas dabei

Donaueschingen-Wolterdingen. Auch die zweite Auflage ist geglückt. Das traditionelle Advents-Benefizkonzert des Wolterdinger Kirchenchores zugunsten der Imsed-Gruppe Donaueschingen wurde erneut als Projektchor realisiert.

Chorleiter Walter Köhler konnte elf sangeslustige Mitstreiter verschiedener Tonlagen für diese Unternehmung gewinnen, was auch die Vorsitzende Andrea Demond sehr freute. Sie konnte am Sonntagabend an die 190 Gäste begrüßen. Diese erlebten ein eindrucksvolles, lebendiges und kurzweiliges Konzert. Es gab großen Applaus für die Akteure.

Pünktlich mit dem 18 Uhr-Glockenschlag ertönte auch das Lied "Seid willkommen liebe Gäste" des heimischen Chores zur Einstimmung. Mit sichtlichem Vergnügen sorgten Sänger und das Quartett "Biergartenmusig" aus Brigachtal dafür, dass es in der Wolterdinger Sankt-Kilian-Kirche gut eineinhalb Stunden lang musikalisch hoch her ging.