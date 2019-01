Donaueschingen Für die europäischen Werte

Schwarzwald-Baar-Kreis. (kbr). Der SPD-Kreisverband des Schwarzwald-Baar-Kreises hat am Freitagabend mit seinem Neujahrsempfang in Donaueschingen das wichtige Kommunal- und Europawahljahr 2019 eingeläutet. Auch wenn das Foyer der Donauhallen durchaus noch einigen weiteren Parteimitgliedern Platz geboten hätte: Der halb volle Saal tat der guten Stimmung unter den rund 80 Genossen keinen Abbruch. Bemerkenswert gut auch die Musik des VS-Duos "Acoustic Message", die dem Abend eine angenehm entspannte Atmosphäre verlieh.

Kreisparteichef Jens Löw begrüßte seine roten Schäfchen mit einer kurzen Ansprache. "Kommunalpolitik orientiert sich immer an Sachzwängen. Deshalb hat Parteiideologie dort wenig Platz und der Kontakt zu den Kollegen im Kreistag und in den Gemeinderäten ist umso wichtiger", so Löw. Ein Ansatz, der durch die Anwesenheit von Parteivertretern der Grünen und der Freien Wähler unterstrichen wurde. Das Fehlen von Parteifunktionären aus Berlin oder vom Landesverband war kein Verlust. Eigentlich hätte Johannes Fechner, der Betreuungsabgeordnete und rechtspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, auftreten sollen. Dieser hatte jedoch am Nachmittag kurzfristig abgesagt, was von einer Zuhörerin mit einem Augenzwinkern mit der Übertragung der Handball-WM in Verbindung gebracht wurde. Umso leidenschaftlicher geriet dafür die Rede von Evelyne Gebhardt. Die Vizepräsidentin des Europaparlamentes setzte die 150-jährige Geschichte der Sozialdemokratie in Kontext zu heutigen politischen Entwicklungen und rief ihren Genossen zu, selbstbewusst und mutig für ihre Politik zu werben, auch wenn das derzeit nicht einfach sei. In ihrer flammenden Rede mit sympathischem französischen Akzent verglich sie den Aufstieg der Nazis mit dem gegenwärtigen Populismus. Und in der Tat seien die Parallelen Stimmungsmache gegen eine Minderheit und das Verbreiten von Unwahrheiten – unverkennbar. Deshalb, so Gebhardt, sei es wichtig, für die europäischen Werte einzutreten.