Donaueschingen Fünf Wege zum Realschulneubau

Donaueschingen (jak). Denn der Neubau, der "Am Buchberg" entstehen soll, wird die kommenden Wochen eine entscheidende Rolle spielen. Es geht um die Frage, wie das 32-Millionen-Euro-Projekt finanziert werden soll. Denn schon die zehn Millionen Euro, die jährlich in 2020, 2021 und 2022 eingeplant sind, übersteigen die Möglichkeiten der Stadt. Schließlich sollen pro Jahr nur acht Millionen Euro investiert werden. Und so suchen die Stadträte nun nach einer Lösung, wie sich die Stadt trotz des Großprojektes noch anderen Projekte leisten kann.

Eine Mischung aus Streichungen und Kostenreduzierungen möchte die CDU umsetzen: Zahlreiche Straßen- und Gebäudesanierungen sollen geschoben und die Bürger um Verständnis gebeten werden, dass der Schul-Neubau Vorrang erhalten soll. "Außerdem lehnen wir die pauschale Steigerung der Baukosten von 24 auf 32 Millionen Euro ohne Vorliegen einer Kostenberechnung ab", sagt Konrad Hall. Auch eine Kreditaufnahme sei denkbar, so der Fraktionssprecher.

Ganz andere Wege möchte die FPD/FW-Fraktion gehen: Die Realschule soll nicht über den regulären Haushalt finanziert werden, sondern von der Konversions- und Entwicklungsgesellschaft gebaut werden. Ein Vorschlag, den die Fraktion schon vor einem Jahr gemacht hatte. "Allerdings macht das keinen Sinn, wenn die Arbeit dann von der Stadtverwaltung gemacht wird", sagt Bertold Wagner. Die Aufgaben müssten zusätzlich "nach außen" verlagert werden.