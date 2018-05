Donaueschingen Fuchs macht Garten zur Müllkippe

Der Zustand ist mittlerweile für die Familie untragbar geworden. Auch ein Blick in die Gärten der Nachbarn zeigt: Hier verteilen Füchse den Müll aus der Gegend. Daher hat sich Mayer jetzt hilfesuchend in einem Schreiben an die Stadt gewandt: "Es ist wirklich eine Zumutung und Plage. Aufgrund dieser Vorkommnisse haben wir keine Lust mehr auf das, was im Garten wächst." Verbunden damit auch die Fragen: Was tun mit dem Müll, denn die Tiere anschleppen? Und kann denn überhaupt irgendwas dagegen gemacht werden? "Wir müssen jetzt einfach mal etwas unternehmen", so Mayer.

Der 67-Jährige ist sich sicher, dass sich in der Gegend mehr als nur ein Fuchs rumtreibt: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur einer ist. Vorher gab es einmal im Vierteljahr etwas Müll im Garten. Jetzt ist das täglich der Fall." Von einem Bekannten habe er gehört, dass sich weiter die Talstraße hinauf eine Fuchsfamilie unter einer Garagenreihe häuslich eingerichtet und eine Höhle gegraben habe. Auch hegt er die Vermutung, dass die Tiere teilweise auch von Leuten in der Nachbarschaft gefüttert werden: "Die würden doch sonst nicht immer im gleichen Karree umherziehen", sagt Beate Mayer.

Nahe am Haus hat die Familie klein Lämpchen, die mit Solarenergie funktionieren und man habe sich auch schon überlegt, mal nachts das Licht auf der Gartenterrasse anzulassen. Bringen tut das jedoch nichts. "Es kann kein Dauerzustand sein. Vielleicht können die ja mit einer Lebendfalle gefangen und woanders hingebracht werden", so Beate Mayer. In irgendeiner Form müsse jetzt etwas passieren.

Der Fuchs: Die in unseren Wohngebieten lebenden Füchse gehören zur einheimischen Art des Rotfuchses. Es sind dieselben Tiere, die auch im Wald leben. Sie sind sehr anpassungsfähig und haben keine Hemmungen und dringen immer weiter in die menschlichen Gebiete ein. Die überlappen immer stärker mit denen der Füchse. Die Tiere sind Allesfresser. Beeren, Fallobst, Mäuse und Regenwürmer gehören genauso zu ihrer Nahrung wie auch Abfälle von uns Menschen. Besonders beliebt sind Nahrungsreste in Abfallsäcken oder auf Komposthaufen.

Der Umgang mit dem Tier: Wichtigste Regel ist hierbei, die Tiere nicht zu füttern. Zahme Füchse können zu einem Problem werden. Laut städtischem Merkblatt sollen Füchse, die keine Scheu vor Menschen zeigen, aus dem Garten vertrieben werden. Das geschieht durch: Wasser spritzen, Steinchen werfen, Lärm machen. Das ist einfach möglich, denn Füchse sind nicht aggressiv und greifen Menschen nicht an.

Schutz für den Garten: Am wichtigsten sei dabei, dass die Tiere dort keine Nahrung vorfinden, da sie in der Gegend umherstreifen und danach suchen. Ansonsten gilt es, den Garten zu sichern. Das ist etwa möglich durch eine ausreichende Gartenumzäunung. Es sollten keine Reste gekochter Nahrungsmittel auf den Komposthaufen, Müllsäcke sollten erst am Tag der Abfuhr bereitgestellt werden. Schuhe, Gartenhandschuhe, Kinderspielsachen und ähnliche Gegenstände sollten über Nacht weggeräumt werden.

Können Füchse aus meinem Garten entfernt werden? Füchse gehören zu den herrenlosen Tierarten, die bejagt werden dürfen. Allerdings darf nur auf bestimmten Flächen auch gejagt werden. In Wohngebieten, die zu den sogenannten befriedeten Flächen zählen, darf aus Sicherheitsgründen nicht gejagt werden.

Sonderregelungen gibt es jedoch auch hier: Das Kreisjagdamt kann in Ausnahmefällen eine beschränkte Jagd genehmigen. Diese erfolgt dann üblicherweise mit der Lebendfalle.