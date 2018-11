Donaueschingen. Bei den Frauen der Narrenzunft Frohsinn geht es in diesen Tagen äußerst geschäftig zu. Zum dreizehnten Mal treffen sich die Frauen um Gaby Moch immer wieder in der Werkstatt von Heinz Mauz zum traditionellen "Kranze". Die Adventskränze werden in der Woche vor dem 1. Advent gebunden. Ab Donnerstag, 29. November, liegen sie zum Abholen bereit. Ab sofort werden Bestellungen für Adventskränze bei Cordula Hauger (telefon 0771/3883), Gaby Moch (0771/7737) und Heinz Mauz (0771/4682) entgegengenommen. Der Verkaufserlös geht an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg.