Donaueschingen Frohsinn-Airline will den Stadtbus überflügeln

Mit Fackeln wird der Platz erhellt, und wenn die jungen Hansel und Gretel in die Zunft aufgenommen werden, schwören sie, der Eschinger Fasnacht ihr Leben lang treu zu sein. Nach der Zeremonie geht es mit einem Umzug zu den Klängen des Narrenmarschs in das Probelokal der Trachtengruppe in die Stadtmühle.

Die Fasnacht wird von vielen Akteuren schon seit Wochen vorbereitet. Zu diesen gehört das Zunftballteam, das an den Texten und Szenen für den Zunftball sitzt. Auch die Tanzgruppen sind bereits am Üben. In diesem Jahr startet der Zunftball mit der Frohsinn-Airline und überflügelt den Stadtbus auf dem Flugplatz DON. Mit Vollgas hebt die Frohsinn-Passagiermaschine beim Zunftball am 3. Februar in der Donauhalle ab und bringt nie dagewesene Fluggastzahlen. Die Details zum Kartenvorverkauf werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Zuvor geht es in diesem Jahr für die Donaueschinger Narren am Wochenende, 20. und 21. Januar, zum Narrentreffen nach Gengenbach. Dort gibt es am Samstag ab 18 Uhr den Hemdglonkerumzug mit dem Wecken des Schalks und am Sonntag ab 13.30 Uhr der große Narrenumzug.