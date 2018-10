Donaueschingen Frischer Wind weht an der Kunst- und Musikschule

Bleier hatte ihren Posten aus persönlichen Gründen im Juli nach nur zwei Jahren aufgegeben. Ihr Vorgänger wiederum, Gerhard Eberl, hatte die Musikschule 14 Jahre lang geführt. Nun hofft nicht nur Oberbürgermeister Erik Pauly, dass Berger der Einrichtung ebenfalls für einen längeren Zeitraum erhalten bleibt, wie er bei der offiziellen Vorstellung des neuen Leiters betonte.

Mit 1400 Mitgliedern, davon allein 1200 im musischen Bereich, stelle die Kunst-und Musikschule den wichtigsten Anker des kulturellen Angebots der Kreisstadt dar. "Bei uns wird Kultur großgeschrieben. Deshalb handelt es sich hierbei um eine entscheidende Position und wir freuen uns, in Herrn Berger eine kompetente Nachfolge gefunden zu haben", erklärte Pauly.

Großer Dank gebühre dem stellvertretenden Leiter Dieter Kraus, der seit seinem Dienstantritt 1978 eine wichtige Konstante in der Führungsriege darstelle. "In meiner langen Zeit an dieser Musikschule habe ich schon so einige Leiter kommen und gehen gesehen", knüpfte Kraus an, "Bei Herrn Berger habe ich das Gefühl, dass eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit vor uns liegt."