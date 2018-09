Donaueschingen Freibadfreunde auf der Erfolgswelle

Theresa Gantert brachte es in einem kleinen Mundart-Gedicht in einer Passage unter anderem auf den Punkt: Wenn es Harder nicht gegeben hätte, wer weiß, ob die Donaueschinger es nicht schon längst geschlossen und einen Japangarten daraus gemacht hätten. Er hinterlässt also ein gemachtes Nest, um dessen Erhaltung man sich "nur" noch kümmern müsse.

8668 Besucher drehten in diesem Jahr ihre Runde und 753 Frühschwimmer machten sich für den Tag fit. Hier ist Hedwig Buchholz mit ihren 84 Jahren Spitzenreiterin. 70 Mal war sie in der Frühe im Wasser, 60 Mal zur Nacht und dann ist sie in dieser Zeit auch rund 260 Kilometer hin und her geradelt: Das heimische Bad hält eben fit. Theresa Gantert war 69 Male am Morgen im Schwimmbad.

Auch Ortsvorsteher Reinhard Müller, zeigt sich über die Saisonbilanz des Ortsteilbades zufrieden. Ein großes Dankeschön ging an Karl Fesenmeyer, der für die Technik zuständig ist, sowie an Katharina Fesenmeyer und Brigitte Winterhalter, die als Badeaufsicht und für die Kasse zuständig sind, und an die Kioskbetreiberin Isabella Reichmann.

An den kommenden Samstagen 15., 22. und 29. September jeweils ab 9 Uhr sind Pflegeeinsätze geplant, bei denen die Verantwortlichen auf Unterstützung hoffen.