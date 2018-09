Donaueschingen Frauen setzen sich in Bergen durch

Sandra Schmid aus Hüfingen, die auch als Laufexpertin bei Sport Weiß bekannt ist, gelang mit ihrer Laufpartnerin Biggi Fauser der Sieg in der Klasse Master Woman mit einer Zeit von 41 Stunden und 30 Minuten. Damit aber nicht genug: Auch Lars Schweizer aus Villingen-Schwenningen ist in der regionalen Laufszene alles andere als ein Unbekannter. Zusammen mit seinem Laufpartner Stefan Miyagi kamen sie in der Kategorie Men mit 38:09 Stunden auf einen hervorragenden 17. Platz beim Transalpine Run.

Der Transalpine Run, an dem 300 Teams teilnahmen, war dieses Jahr zum 14. Mal. Dabei wird – nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen – in Zweierteams aus Männern, Frauen oder mixed und in ­verschiedenen Alterskategorien gelaufen

Ersten Platz auf der letzten Etappe verteidigt