Donaueschingen Frau stirbt bei Unfall auf Parkplatz

Eine 55-jährige Frau wollte mit ihrem Opel auf dem Parkplatz gerade rückwärts aus einer vorhandenen Parkbox ausparken. Zeitgleich näherte sich auf der teilweise mit Schnee bedeckten Parkplatzgasse von hinten eine 58-jährige Frau mit einem blauen Renault Twingo. Aus bislang unbekannter Ursache wurde der Renault plötzlich immer schneller und prallte kurze Zeit später gegen die Fahrerseite des schon teilweise ausgeparkten Opels. Die Polizei vermutet, dass die Frau im Twingo möglicherweise ihren Fuß am Gaspedal eingeklemmt hatte.

Der Renault Twingo wurde in die freigewordene Parkbox abgewiesen. Just in diesem Moment ging eine 63-jährige Frau zusammen mit ihrem Ehemann zu Fuß an der freien Parkbox vorbei, um zum eigenen Wagen zu gelangen. Der abgewiesene Renault Twingo erfasste die vorbeilaufende Frau und prallte noch gegen einen auf dem Parkplatz stehenden Fiat.

Bei dem Unfall erlitt die vom Renault erfasste Fußgängerin tödliche Verletzungen und verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Ihr Ehemann und die beiden beteiligten Autofahrerinnen erlitten einen Schock und wurden durch die Rettungskräfte und eintreffende Notfallseelsorger betreut. Auch die Feuerwehr Donaueschingen war bei dem Unfall eingesetzt. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.