Bis Freitag, 9. Februar, besuchen 21 Mädchen und Jungen sowie zwei Begleitpersonen aus Millau im Rahmen eines Schüleraustausches das Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen. Neben einem Wintertag in Schluchsee und in Titisee stehen weitere Programmpunkte wie Brezelnbacken in der Bäckerei Scherzinger, Fastnachtsmaskenbasteln und Schlittschuhfahren auf dem Programm. Die jungen Gäste aus Frankreich sowie ihre beiden Begleitpersonen wurden von Oberbürgermeister Erik Pauly im Rathaus der Donaustadt begrüßt. Dabei entstand das obige Gruppenfoto. Foto: Stadt