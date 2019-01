Donaueschingen Fraktionen zeigen sich optimistisch

"Herr Graf kann und wird sich im Amt beweisen", ist sich Wagner sicher. Wohl werfe es aber Fragen auf, wie der Gemeinderat als Ganzes agiere. "Es gibt hier nichts zu beschönigen und es ist nicht unsere Art, das unter einem Schwall wohlklingender Worte zu verstecken. Wir alle hätten es besser machen können, ja sogar müssen. Gerade für die nahe Zukunft unserer so einzigartigen Heimatstadt stehen Herkulesaufgaben an, für deren Bewältigung wir viel Kraft und ein stets offenes Ohr wünschen."

Gottfried Vetter: "Die Wahl war gekennzeichnet durch gute Bewerber", sagt SPD-Fraktionssprecher Vetter. Mit Severin Graf bekomme Donaueschingen einen guten Bürgermeister. "Er ist sehr menschlich, authentisch und empathisch rübergekommen." Und in den 16 Jahren als Bürgermeister von Aach habe er reichlich Erfahrung gesammelt. "In so einer kleinen Gemeinde muss der Bürgermeister überall mitarbeiten", erklärt Vetter.

Und bedauert seine Fraktion nun, dass der SPD-Kandidat seine Bewerbung zurückgezogen hat? "Die Dinge sind nun mal, wie sie sind. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen", antwortet Vetter und fügt hinzu: "Wir hätten gerne gesehen, wenn er sich präsentiert hätte. Nicht weil er von der SPD war, sondern weil es ein guter Kandidat war." Er habe zwar im Ausschuss für die Zulassung von Maas gestimmt. Aber zum einen sei er überrascht worden und zum anderen habe er auch erst danach erfahren, dass Maas sich nicht von sich aus beworben hatte, sondern dass "da jemand dahinter steckt". Aus diesem Grund sei auch die Stimmung gekippt. Zwar sei die Entscheidung per Los gefallen, aber Donaueschingen habe von den vier Kandidaten nun den Geeignetsten erhalten.

Claudia Weishaar: "Severin Graf hat zu unserem Favoritenkreis gehört", erklärt die GUB-Fraktionssprecherin. Bei einer Probeabstimmung innerhalb der Fraktion habe er alle Stimmen der GUB-Stadträte bekommen. Allerdings habe sich ihre Fraktion nicht von vorneherein festgelegt, sondern habe sich erst die Präsentation aller Kandidaten anschauen wollen. "Wir waren da durchaus offen", sagt Weishaar. Dass sie im beschließenden Ausschuss für die Zulassung der Bewerbung von Jürgen Maas gestimmt hatte, sei leicht zu erklären. So habe man Kandidaten nur einstimmig ablehnen können. "So habe ich eben zähneknirschend zugestimmt." Allerdings habe die neue Rechtsauskunft des Regierungspräsidiums, dass nicht der Ausschuss, sondern der Gemeinderat zustimmen müsse, eine ganz andere Möglichkeit geboten: "So konnten wir sagen, was wir wirklich davon halten."

Michael Blaurock: "Wir freuen uns", sagt der Grünenfraktionssprecher. Denn nun habe der Kandidat gewonnen, den sich seine Fraktion gewünscht habe. Dass nun auch Graf ein schwarzes Parteibuch hat, sei zu vernachlässigen, schließlich habe es auch keinen grünen Kandidaten gegeben. Allerdings habe seine Fraktion die Entscheidung nun auch nicht am Parteibuch festgelegt. Das Bürgermeisteramt in Donaueschingen sei eine so wichtige Position, wie man am aktuellen Amtsinhaber sehe. Da gebe es wichtigere Eigenschaften, als die Parteizugehörigkeit. "Bernhard Kaiser steht vor, hinter und neben dem Oberbürgermeister", erklärt Michael Blaurock. Und auch für die Nachfolge brauche es jemanden, der dieser Rolle gerecht werde. Für die Grünen sei das Severin Graf. "Er wird Veränderungen, die der Verwaltung guttun, auch durchsetzen können", ist sich Blaurock sicher. Dazu sei Durchsetzungsvermögen wichtig. "Das Sanfte ist nicht das, was wir bevorzugt haben."

Graf habe seiner Meinung nach gezeigt, dass er mit Herzblut Verwaltungsmensch sei. Und aus Quellen in Aach habe er erfahren, dass Graf durchaus immer perfekt vorbereitet gewesen sei, sodass mancher Ingenieur sich in der Sitzung schon gefragt habe, warum er überhaupt anwesend sein müsste. "Das hoffen wir natürlich auch für Donaueschingen." Nicht ganz positiv wertet Blaurock das Losverfahren: "Das war für keinen der Beteiligten schön."