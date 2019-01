Donaueschingen Fotografin inszeniert bewegende Schicksale

Donaueschingen (ewk). "Schau mich an", unter diesem Motto inszeniert Ingrid Vielsack beeindruckende Schwarz-Weiß-Fotos und bewegende Schicksalsgeschichten Geflüchteter in einer Ausstellung, die vom 12. Januar bis 9. Februar in der Stadtbibliothek Donaueschingen zu sehen ist. Zudem wird die Ausstellung von einem Aktions- und Informationsprogramm begleitet.