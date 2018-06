Donaueschingen Förderverein leistet gute Arbeit

Die Standortsicherung für die Grundschulaußenstelle Aasen wie für den Standort Pfohren war in der Mitgliederversammlung wieder Thema. Damit die Grundschule Pfohren-Aasen für Familien und ihre Kinder gegenüber dem Ganztagesschulangebot in Donaueschingen weiterhin attraktiv bleiben kann, wird eine Verlängerung der Betreuungszeit der verlässlichen Grundschule für sehr wichtig gehalten. In Aasen wäre das eine Verlängerung von bisher 13 auf 14 Uhr. Dabei wurde das bisherige finanzielle Engagement der Stadt in diesem Bereich durchaus gewürdigt. Andererseits war aber auch klar, dass ein so ausgebautes Grundschulangebot für die Attraktivität der Ortsteile einen hohen Stellenwert hat.