Donaueschingen Flugplatz kündigt Flugschule Räume

Die Geschäftsführung habe in der Vergangenheit viel Rücksicht genommen und vieles hingenommen: "Er hatte viele Privilegien durch einen überdurchschnittlichen Einsatz für die GmbH. Diese Verbindung gibt es in diesem Maße jedoch nicht mehr", so Schlereth. So sei der Name der Gaststätte einfach von Fliegerstüble in Bistro Flugschule umbenannt worden: "Ich wusste einfach nicht, woran ich bin", so Schlereth. Im Mietvertrag stehe jedoch, dass die Berechtigung für eine Nutzung vorliege, allerdings auch eine Verpflichtung. "Es ist mein Wunsch, das Stüble wieder zu beleben und mit Fantasie attraktiv zu machen", so der Flugplatz-Geschäftsführer.