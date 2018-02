Donaueschingen Flüchtlingszahl sinkt fast auf ein Zehntel

Donaueschingen (gvo). Rund 2700 in der Erstaufnahmeeinrichtung (BEA) an der Friedhofstraße und knapp 300 in der vorläufigen Unterbringung (Wohnheimen) in der Emil-Rehmann-, Hans-Thoma-, und Hans-Jakob-Straße am Hindenburgring. Dieses Bild hat sich zwei Jahre später gewaltig geändert. In der BEA waren es diese Woche noch 276 und in der Fortsetzungsunterbringung um die 40 Asylbewerber.

Zurzeit seien noch zirka 40 Personen in den kreiseigenen Gebäuden Emil-Rehmann-Straße und "Sternen" an der Käferstraße untergebracht, erklärt Heike Frank, Sprecherin des Landratsamts. Die Unterkünfte Hans-Thoma-Straße und Hans-Jakob-Straße habe das Landratsamt bereits aufgegeben und an die BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) zurückgegeben. "Zu Spitzenzeiten waren knapp 300 Personen in unseren Unterkünften in Donaueschingen. In Hüfingen waren es bis zu 40 Personen", sagt Frank.

Derzeit leben im Landkreis noch etwa 200 Personen in den Wohnheimen. "Nach der vorläufigen Unterbringung kommen alle Flüchtlinge, deren Verfahren beendet ist oder wenn sie bereits 24 Monate in der vorläufigen Unterbringung waren, in die sogenannte Anschlussunterbringung, das heißt in die Städte und Gemeinden", sagt Frank. Die Zuweisung an die Gemeinden mit der dann auch die Zuständigkeit von Kreis und Gemeinden wechselt, erfolge nach einer entsprechenden Quote. Aber auch hier sind die einst befürchteten Zahlen nie eingetroffen. Während die Stadt Donaueschingen vom Landratsamt aufgrund der BEA und der vorläufigen Unterbringung in den genannten Gebäuden keine Flüchtlinge für die Anschlussunterbringung zugewiesen wurden und werden, musste beispielsweise Hüfingen Wohnraum schaffen. So ließ das Bauunternehmen Magu extra Wohnblocks mit Wohnungen auf dem Betriebsgelände errichten, die seit Monaten leer stehen. Geplante Unterkünfte in Mundelfingen wurden dagegen nie gebaut.