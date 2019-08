Donaueschingen Flüchtling soll junge Frau vergewaltigt haben

So soll sich die Vergewaltigung am Samstag, 20. Juli, gegen 18 Uhr in der Emil-Rehmann-Straße in der Wohnung des mutmaßlichen Täters ereignet haben. Das 20-jährige Opfer und der 33-Jährige kannten sich laut Polizei vom Sehen. Die junge Frau konnte in einem unbeobachteten Moment fliehen und die Polizei verständigen.

Der Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Vergewaltiger erging laut Polizei nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Villingen.