Donaueschingen. Zierleiste abgerissen, eingedrückte Fahreretüre: Laut Polizei haben bisher Unbekannte in irgendwann in der vergangenen Woche in Donaueschingen den so genannten Flower-Power-Käfer vor den Donauhallen beschädigt. Die Höhe des am Kunstwerk entstandenen Sachschadens sei noch nicht bekannt. Die Polizei Donaueschingen bittet um Hinweise unter 0771/83 78 30.