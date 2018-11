Welchen Beruf soll ich nach der Realschule ergreifen? Oder soll ich doch zuerst das Abitur oder die Fachhochschulreife absolvieren? Mit diesen und ähnlichen Fragen gingen 92 Schüler der Bonndorfer Realschule auf eine Berufserkundungstour an den Gewerblichen Schulen Donaueschingen. Sieben Ausbildungsbereiche konnten die Schüler an diesem Tag erkunden. Neben der Herstellung einer Wasserwaage aus Holz durften die Schüler die Kunststoffverarbeitung durch das Fertigen eines Imbusschlüsselhalters näher kennenlernen. Dass Holz eine hohe Belastung aushalten kann und muss, erlebten die Realschüler in der Zimmererwerkstatt. Die Begeisterung für das Fliesenlegerhandwerk wurde durch die Herstellung eines kleinen Fliesenmosaiks entfacht, während parallel die Feinheiten des Bäcker- und Konditorhandwerks vermittelt wurden. In der Elektrowerkstatt konnten die Grundfertigkeiten der Elektrotechnik durch die Herstellung eines leuchtenden Geodreiecks erprobt sowie die ersten Schritte der Konstruktion und des 3D-Drucks erlebt werden. Der Tag ging mit vielen positiven Eindrücken für Schüler und Lehrer zu Ende. Gerne bieten die Gewerblichen Schulen Donaueschingen eine solche Möglichkeit auch anderen Schulen, insbesondere im Schwarzwald-Baar-Kreis, an. Eine Kontaktaufnahme ist unter der Mailadressse reiner.jaeger@gsdonau.de möglich. Foto: Stötter