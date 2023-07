1 Die aktuelle "Donaueschingen" – ein Airbus A319 – ist hauptsächlich innerhalb von Deutschland unterwegs. Foto: Oliver Roesler

Der Airbus A319 mit dem Namen „Donaueschingen“ ist seit 25 Jahren unterwegs. Die Vorgänger-Maschine war von 1990 bis 1997 im Einsatz. Die „Donaueschingen“ war der erste Linienflug der Lufthansa, der nach der Wende wieder am Flughafen Berlin-Tegel landete.









Die „Donaueschingen“ geht regelmäßig in die Luft. Sie hat verschiedene Piloten, die vermutlich nicht Pauly heißen (so wie Donaueschingens Oberbürgermeister). Und am häufigsten ist ihr Ziel der Flughafen München. Die Rede ist von der Lufthansa-Maschine „Donaueschingen“, die seit 1990 diesen Namen trägt.