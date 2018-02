Donaueschingen Flickenteppich wird ausgebessert

Donaueschingen (gvo). Im Vergleich zum Oberzentrum Villingen-Schwenningen sind die heimischen Straßen bestens in Schuss. Ausnahmen bestätigen aber die Regel: Seit Jahren will man die zum Flickenteppich verkommene Friedrich-Ebert-Straße ab Kreisverkehr beim Grünen Baum bis zum Bauhof an der Stadtgrenze zwar sanieren, doch das Geld reichte nicht, weil andere Projekte im Gemeinderat priorisiert wurden. Bei den Haushaltsberatungen im November kam die Straße endlich zum Zug.