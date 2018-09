Donaueschingen Flamenco und Irish Folk

Donaueschingen. In acht Kneipen Donaueschingens sorgen unterschiedlichste musikalische Stilrichtungen an diesem wunderbaren sommerlichen Abend für Abwechslung und Stimmung unter den Gästen. Ab ab 20.30 Uhr gab es in der Stadt verteilt die verschiedensten musikalischen Angebote: Irish Folk, Latin, Jazz, für jeden Geschmack war etwas dabei. Südamerikanisches Lebensgefühl, Flamenco zum Beispiel .Der Ort der etwas leiseren Töne – dennoch nicht minder beliebt – waren Manouche mit ihrem "Gipsy Swing" im EisCafé Vivaldi. Wie auch im Café Hengstler nutzten viele Besucher die angenehmen Temperaturen, um auf der Terrasse zu sitzen und der Musik zu lauschen.

Super kam auch der Retro Jazz und Anekdoten mit der Ladwig's Dixieland Kapelle im Bräustüble an.

Sie boten eine unterhaltsame Expedition zur Erkundung des klassischen Jazz, den sie in vier verschiedenen Sets interpretierten. Dabei sparten die Zuhörer sogar nicht einmal mit Szenenapplaus, wenn wieder ganz besonders gut Musikstücke interpretiert wurden.