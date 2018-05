Donaueschingen Finanzamt mitten im Umstellungsprozess

Die mit dieser papierlosen Bearbeitungsweise gemachten, ersten Erfahrungen seien "sehr erfolgsversprechend", so Huy. Im vergangenen Jahr hätte das Finanzamt VS bereits 5766 (8,3 Prozent) Einkommensteuererklärungen vollautomatisch bearbeiten können. "Einwandfrei eingereichte digitale Steuererklärungen mittels des Elster-Programms bringen heute schon hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit. Der Steuerbürger kann bereits in recht kurzer Zeit mit dem Bescheid rechnen", ergänzt Huy. Das Einkommensteuerprogramm 2017 läuft seit dem 12. März. Gesetzlich ist geregelt, dass sich erstmals die Abgabefrist für die Einkommensteuererklärung 2018 um zwei Monate nach hinten auf den 31. Juli des Folgejahres verschiebt. In Baden-Württemberg wurde diese Regelung für alle Elster-Fälle bereits für 2017 vorgezogen. Für diejenigen, die ihre Steuererklärung 2017 per Elster-Programm abgeben, "gilt damit bei uns bereits die verlängerte Abgabefrist 31. Juli 2018", legt sich der Behördenchef fest.

Neu beim Finanzamt sind nicht nur veränderte Detailregelungen in der Einkommenssteuererklärung. Neu ist auch die Vize-Chefin. Die Behörde an der Villinger Weiherstraße wird seit September 2014 von Karl-Heinz Huy geleitet. Seine ständige Vertreterin ist jetzt die Regierungsdirektorin Melanie Kann. Sie stammt aus dem Großraum Stuttgart und war zuletzt im Landesfinanzministerium beschäftigt. Beim Finanzamt VS arbeiten derzeit 304 Beschäftigte (Vorjahr 299). 143 Beschäftigte sind teilzeitbeschäftigt. Der Frauenanteil beträgt 64,5 Prozent (Vorjahr 62,5 Prozent). Karl-Heinz Huy huscht ein breites Lächeln übers Gesicht, wenn er stolz offenlegt, dass auf den Führungspositionen mittlerweile mehr Frauen als Männer tätig sind. Im so genannten höheren Dienst wirken: Karl-Heinz Huy als Vorsteher, Melanie Kann als ständige Vertreterin des Vorstehers und Sachgebietsleiterin für Körperschaften, Wilma Broghammer als Vertreterin der ständigen Vertreterin des Vorstehers und Sachgebietsleiterin für Rechtsbehelfe und Personengesellschaften, Bernd Wolf, Leiter der Außenstelle Donaueschingen und Hauptsachgebietsleiter Betriebsprüfung, Claudia Henninger-Völk, Sachgebietsleiterin für Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Grit Erichsen, Sachgebietsleiterin für Personengesellschaften und Vollstreckung.

Akribisch hingeschaut wird beim Finanzamt natürlich weiterhin: 26 Betriebsprüfer und sieben Amtsbetriebsprüfer haben 2017 insgesamt 722 Prüfungen durchgeführt. Weiterhin waren fünf Umsatzsteuerprüfer und fünf Lohnsteuerprüfer im Einsatz. Insgesamt hätten sich bei den Prüfungen durch diese Beamten "Mehrsteuern in Höhe von 41,7 Millionen Euro ergeben", sagt Karl-Heinz Huy.

Wie funktioniert die Registrierung? Mein Elster-Zertifikat läuft ab, wie kann ich es verlängern? Ich habe mich registriert, warum funktioniert mein Zertifikat nicht? Kann ich auch mit meinem gekauften Steuerprogramm am Belegabruf teilnehmen und wie geht das? Ich habe in meiner Elster-Erklärung rote Fehlerhinweise, die ich nicht weg bekomme. Wie komme ich weiter? Ich habe mein Passwort vergessen. Was kann ich tun?

Fragen wie diese kann Peter Schwarz, erreichbar unter Telefon 07721/92 34 38 (Zentrale des Finanzamts: 07721/92 30), leicht am Telefon klären. Oftmals, meint Schwarz, genüge bereits ein kleiner Tipp von ihm, um die aufgetretenen Probleme zu lösen. Auch sei das Elster-Programm in den vergangenen Jahren ständig verbessert worden und biete zu vielen Fragen großteils selbsterklärende Hilfestellungen an, stellt Wilfried Baschnagel, Einkommensteuer-Hauptsachgebietsleiter des Finanzamts, fest.

Weitere Informationen: www.elster.de