Donaueschingen. Fünft- und Sechstklässler des Fürstenberg-Gymnasiums besuchten im Villinger Theater am Ring eine Inszenierung des Jugendbuch-Klassikers "Die Kurzhosengang". Das Geschehen um vier kanadische Jungs wurde mit viel Applaus belohnt. "Mir hat gefallen, dass das Sofa für so viele Sachen bei den Erzählungen genutzt wurde", so Sechstklässlerin Maria. Ihr Klassenkamerad Marvin war von der lebendigen Vortragsweise des Esslinger Ensembles überzeugt. "Das haben die echt aufregend gespielt", sagte er. Der Theaterbesuch ist Teil des Fachcurriculums Deutsch am FG.