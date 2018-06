Die Klasse 9d des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen hat beim internationalen Schülerwettbewerb Mathematik ohne Grenzen den Wettbewerb im Bezirk Schwarzwald-Baar-Heuberg gewonnen. Mit ihrem neunten Platz aus dem südbadischen Entscheid hatte sich die Klasse für die regionale Meisterfeier qualifiziert. Begleitet von einem bunten Rahmenprogramm traten die besten Mannschaften aus der Region in Oberndorf an. Die Schüler mussten neun Aufgaben lösen. Darunter war auch ein Problem in einer zu wählenden Fremdsprache. Foto: Schule