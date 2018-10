Donaueschingen. Heiß gewordene Metallspäne bei Arbeiten mit einer Drehmaschine und dabei entstandener Rauch haben am Montagnachmittag in der Produktionshalle eines Werkzeugherstellers in der Breslauer Straße zunächst einen Brandalarm ausgelöst und schließlich einen Feuerwehreinsatz verursacht. Kurz vor 13.30 Uhr rückte die Donaueschinger Feuerwehr zu dem mutmaßlichen Brand aus. Beim Eintreffen der Wehrmänner stellte sich schnell heraus, dass es zu keinem Feuer gekommen war. Auch Personen oder Sachen kamen nicht zu Schaden.