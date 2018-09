Donaueschingen Feinschliff vor Herbstkonzert

Brigachtal/Donaueschingen-Pfohren. Mit dem VJBO konzertieren wird Niklas Broghammer aus Tennenbronn, er war vor Jahren als Flötist in diesem Orchester, wird aber am Sonntag einen anspruchsvollen Orgelpart in Pfohren übernehmen. Mit 13 Jahren kam er zum ersten Mal mit der Orgel in Berührung.

Ausbildung zum nebenamtlichen Kirchenmusiker

Es folgte Unterricht bei Christian Schmidt, dem damaligen Bezirkskantor in Villingen, weitere Erkenntnisse erlangte er bei Lydia Schimmer, Frank Rieger und Roman Laub. Eine Ausbildung zum nebenamtlichen Kirchenmusiker absolvierte er während seiner Schulzeit in den Jahren 2012-2014 im Erzbistum Freiburg. Seit seinem 19. Lebensjahr erhält er im Rahmen seines künstlerischen Studiums an der Folkwang Universität der Künste in Essen an der Querflöte im Nebenfach Orgelunterricht bei Professor Roland Maria Stangler.