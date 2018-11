Donaueschingen Feine Stimmen verzaubern

Donaueschingen. Die diesjährigen Konzerte zum Jahresausklang bestreiten die drei passionierten Sängerinnen in ihren jeweiligen Heimatorten, die Auftrittsreihe beginnt am 9. Dezember, 18 Uhr, in der Donaueschinger Kirche St.Marien. Am Samstag, 22. Dezember, ist der Auftritt um 19 Uhr in der Kirche St. Michael, am Donnerstag, 27. Dezember, um 19 Uhr in Buchen-Hollerbach in der Kirche St. Johannes der Täufer; am Freitag, 28. Dezember, sind die Musikerinnen in Fahrenbach ab 19 Uhr in der Kirche St. Jacobus zu hören. Am Samstag, 29. Dezember, erklingen ihre Stimmen und Instrumente ab 19 Uhr in Löffingen-Reiselfingen in der Kirche St. Fridolin und kurz vor dem Jahresende sind sie nochmals in Überlingen am Samstag, 30. Dezember, ab 18 Uhr in der Franziskaner-Kirche zu hören. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, um Spenden wird gebeten.

Das Ensemble Drei-Klang in der aktuellen Konstellation besteht aus der Schwarzwälderin Sinnika Kimmich, der Odenwälderin Karolin Schork und der gebürtigen Grüningerin Sarah Limberger.

Alle drei waren Studentinnen der Trossinger Musikhochschule, die ihre Begabung und ihre Liebe zur Musik auch zu ihren Berufen gemacht haben.