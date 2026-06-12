Donaueschingen feiert: Zum 20-jährigen Bestehen - Josefstraße taugt erneut als Festmeile

Mit Musik, regionalen Produkten und kulinarischer Vielfalt lockt die Veranstaltung zahlreiche Besucher in die Donaueschinger Innenstadt. Die Gäste loben das Angebot.
Vor 20 Jahren wurde die Josefstraße in Donaueschingen nach ihrer Sanierung mit einem Straßenfest eingeweiht. Am Donnerstagabend knüpfte die Stadt an diese Tradition an: Das Josefstraßenfest verwandelte die Straße zwischen Schützenbrücke und Prinz-Fritzi-Allee von 17 bis 22 Uhr in eine belebte Flaniermeile mit regionalen Produkten, kulinarischen Angeboten und musikalischer Unterhaltung.