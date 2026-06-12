Donaueschingen feiert: Zum 20-jährigen Bestehen - Josefstraße taugt erneut als Festmeile

Vor 20 Jahren wurde die Josefstraße in Donaueschingen nach ihrer Sanierung mit einem Straßenfest eingeweiht. Am Donnerstagabend knüpfte die Stadt an diese Tradition an: Das Josefstraßenfest verwandelte die Straße zwischen Schützenbrücke und Prinz-Fritzi-Allee von 17 bis 22 Uhr in eine belebte Flaniermeile mit regionalen Produkten, kulinarischen Angeboten und musikalischer Unterhaltung.

Mehr als 25 Aussteller, Gastronomen und Kunsthandwerker präsentierten ihre Angebote. Zwischen Essensständen, handgefertigten Produkten und Musik nutzten zahlreiche Besucher die Gelegenheit, nach Feierabend durch die Josefstraße zu schlendern, Bekannte zu treffen und die besondere Atmosphäre zu genießen. Trotz der eher kühlen Temperaturen blieb es trocken, und die Resonanz fiel positiv aus.

Das Donaueschinger Josefstraßenfest bietet leckeres Essen und unterhaltsame Musik für eine Vielzahl von Festgästen. Foto: Xenia Messner

Musikalische Unterhaltung gab es zunächst vom Trio Agrikultur, gemeinsam mit Markus Kuttruff, dem Vorsitzenden des City-Managements, bevor die Dorffäger mit Blasmusik vor dem Schützen-Spiegelsaal für Stimmung sorgten. Vor dem Eventkeller ergänzten DJ Fazio, Karaoke und eine Fotobox das Programm bis in den Abend hinein. „Schön, dass es das wieder gibt“, sagt Claus Bowe aus Donaueschingen. Er hielt es für positiv, dass die Josefstraße wieder stärker belebt wird. „Nach so langer Zeit ist es erfreulich, dass man das wieder macht.

Rebecca Mayer aus Mundelfingen zeigt beim Josefstraßenfest handgefertigte Taschen und Accessoires aus Kork. Foto: Xenia Messner

Man trifft viele Bekannte, die Musik ist gut und das Essen auch.“ Auch Alexandra Bruchhäuser aus Geisingen war für das Fest gekommen. Sie wurde an einem der Kunsthandwerkerstände fündig und kaufte einen Geldbeutel aus Kork. „Es sind Unikate, das finde ich toll“, sagt sie. Dass das Fest unter der Woche stattfindet, überraschte sie zunächst: „Viele müssen am nächsten Tag arbeiten.“ Gleichzeitig zeigte sie sich aber zufrieden mit der Vielfalt des Angebots.

Ausstellerin feiert Premiere

Zu den Ausstellerinnen gehörte erstmals Claudia Buchau aus Donaueschingen. Sie bot gehäkelte Unikate an und wagte beim Josefstraßenfest ihren ersten Marktauftritt. „Ich habe meine Sachen vorher vor allem verschenkt“, erzählte sie. Die Idee, auf einen Markt zu gehen, sei ein erster Versuch gewesen – mit positivem Ergebnis. Trotz anfänglicher Unsicherheit sei die Resonanz ausgezeichnet gewesen. Auch Rebecca Mayer aus Mundelfingen setzte auf Handarbeit und Nachhaltigkeit.

Premiere auf dem Donaueschinger Markt in der Josefstraße: Claudia Buchau aus Donaueschingen präsentiert ihre gehäkelten Unikate. Foto: Xenia Messner

Seit mehr als zehn Jahren verarbeitet sie Kork zu Taschen, Geldbeuteln und Accessoires. „Kork verbindet eine natürliche Haptik mit Eleganz“, erklärte sie. Das Material sei langlebig, pflegeleicht und eine nachhaltige Alternative zu Leder. „Die Menschen schätzen, dass es keine Massenware ist“, sagte sie zufrieden.

Kulinarisch bot das Josefstraßenfest eine große Vielfalt: von Crêpes, Burgern und Frühlingsrollen über mexikanische Spezialitäten bis hin zu Met und regionalen Produkten. Besonders gefragt waren an diesem sommerlichen Abend auch erfrischende Getränke wie Aperol Spritz, die an vielen Ständen gut angenommen wurden. Mit ihrem Crêpes-Wagen waren auch „Annas Crêpes“ aus Donaueschingen vertreten.

Die Anbieter „Annas Crêpes“ aus Donaueschingen sind mit dem eigenen Wagen beim Josefstraßenfest vertreten. Foto: Xenia Messner

Seit rund einem Jahr sind sie in ganz Baden-Württemberg unterwegs. „Uns sind zufriedene Kunden wichtiger als das Geld“, sagte die Betreiberin. Besonders gefreut habe sie die Begegnung mit einer älteren Dame, die den Stand bereits vom Donauquellsommer kannte und erzählt habe, dass sie die Crêpes vermisst habe.

Currywurst ist bald vergriffen

Edwin Mink aus Donaueschingen genoss die entspannte Atmosphäre des Abends. Besonders die musikalischen Beiträge hätten ihm gefallen. „Die Dorffäger finde ich sehr gut“, sagt er. Insgesamt sei es ein gelungener Abend gewesen. Mit einem Schmunzeln bedauerte er jedoch, dass bereits gegen 18 Uhr keine Currywurst mehr erhältlich gewesen sei.

Innenstadt lebt förmlich auf

Und wie geht es weiter? Eine regelmäßige Wiederholung sei zwar derzeit nicht vorgesehen, so City-Managerin Christine Haus, da das Fest anlässlich des 20. Jahrestags seit der Neugestaltung der Josefstraße stattfand. Dennoch zeige die positive Resonanz deutlich, wie wichtig solche Veranstaltungen für die Innenstadt seien. Das Josefstraßenfest habe eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in Begegnungen, regionaler Vielfalt und einem lebendigen Miteinander steckt.