Ein pädagogischer Tag zur Vorbeugung von Gewalt fand an der Erich-Kästner-Schule statt. Gearbeitet wurde mit dem Modell "Faustlos". Die Fortbildung, die Andreas Schick (Bild, mit Gabriele Lindemann, links, und Regina Cousture) leitete, gliederte sich in Empathieförderung, Impulskontrolle und den Umgang mit Ärger und Wut. Das Lehrerkollegium probierte die Lektionen in Rollenspielen aus. Die Bürgerstiftung unterstützt das Programm finanziell. Im nächsten Schuljahr wird das Faustlos-Programm in allen Klassen angewendet. Foto: Schule