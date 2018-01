Donaueschingen Fasnetspaß auf Rädern? Aber sicher!

Donaueschingen (guy). Die Donaueschinger Schlosshexen feiern 2018 ihr 33-jähriges Bestehen und haben eigens dazu einen Wagen gestaltet, der am Umzug mit dabei sein soll. Ein großer Hexenbesen soll es werden, mit Sitzplätzen und Halterungen, gezogen von einem Traktor. Dazu hat der Verein einen Anhänger aufgetrieben und entsprechend bearbeitet. Fahrradsattel und Lenker sind auf einen Stamm montiert, rund um die Zugmaschine wurde eine Holzverkleidung gebaut. Das Problem: Für den Anhänger gibt es keine Betriebserlaubnis. Läge die vor, wäre eine Abnahme nicht notwendig.

In einem Donaueschinger Hinterhof steht das Gefährt und wartet auf die Abnahme durch Fritz Reichmann. Der 60-Jährige ist vor der Fasnet in der Region unterwegs und nimmt für den TÜV Fasnetswagen ab. "In größeren Städten ist das meistens kein Problem, die bauen ja jedes Jahr große Wagen. Schwieriger ist es da auf den Dörfern. Da werden teilweise eben alte Anhänger aus der Landwirtschaft benutzt, die dann irgendwie verbastelt werden", sagt Reichmann. Das ist jedoch nicht erlaubt. Das Gesetz habe es immer gegeben, nur habe sich niemand daran gehalten. Auf dem Dorf kennt man sich eben. Außerdem sind dort die meisten Umzüge nach zehn Minuten vorbei. Jedoch bewegt man sich im öffentlichen Raum. Dort dürfe auch nur fahren, was entsprechend zugelassen sei oder eine Ausnahmegenehmigung besitze.

"Wir dürfen mit dem Wagen auch nicht alle Straßen befahren. Wollten wir damit etwa nach Offenburg, dann schreibt das Landratsamt die exakte Strecke vor, die zurückgelegt werden muss", erklärt Udo Fußnecker, Vorsitzender der Schlosshexen, der bei der Begutachtung mit dabei ist.