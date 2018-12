Donaueschingen Fasnetsklatsch mit Tradition

Das älteste Narrenblatt stammt aus dem Jahr 1950. Manche ärgern sich über den Inhalt, andere nehem es gelassen mit Humor. Zwischen 400 und 500 Exemplare werden jährlich unters Volk gebracht.

Was das Narrenblatt des Wolterdinger "Immerfroh" im Laufe der vielen Jahre schon alles ans Licht brachte, versetzte so manch einen ins Staunen. Und es gab auch schon Bürger, die aus diesem Grund über Jahre hinweg mit dem jeweiligen Elferrats-Mitglied im Streit waren. Humor ist leider nicht jedem in die Wiege gelegt.

Früher wurde das Narrenblättle immer am Vormittag des Schmotzigen Dunnschdigs verkauft. Doch der Ort wurde größer, viele Wolterdinger sind beruflich an diesem Tag noch eingespannt. Deshalb wird der neueste Fasnetsklatsch seit 2001 am Samstag vor dem Schmotzigen unter die Leute gebracht.