Die Belzä Buabä eröffneten mit dem Häsabstauben und dem Häs-TÜV die Fasnetsaison. Zu Beginn war die Zunft bei der Fasnet-Eröffnung des "Frohsinn" dabei. Weiter geht es mit dem Nachtumzug der Wolfbach-Rolli in Pfaffenweiler, gefolgt vom Jubiläum der Schuhe-Hexen in Hinterlehengericht. Danach ist die Zunft unter anderem beim Nachtumzug in Pfohren und natürlich bei der ’Eschinger Fasnet. Auch der Nachwuchs kann die Saison kaum erwarten. Von links: Nico Kuttruff, Louis Finkbeiner, Leon Kuttruff, Jonas Kuttruff, Miguel und Luis Pinto-Grangler. Foto: Belzä Buabä