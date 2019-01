Donaueschingen Fasnetbändel statt Lichterglanz

Donaueschingen (guy). Die Fasnet orientiert sich am christlichen Jahreskalender. Sie ist die große Sause, bei der kurz vor der Fastenzeit noch einmal so richtig ordentlich auf den Putz gehauen wird. Schmalzgebackenes und Innereien stehen auf dem Speiseplan, da ihr Verzehr zur Fastenzeit nicht erlaubt ist – alles muss weg. Entsprechend schließt sich der Kreis zu Ostern. Dort gab es zu früheren Zeiten meist eine Schwemme an Eiern, daher auch deren Stellenwert bei diesem Fest.