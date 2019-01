Am gestrigen Dreikönigstag wurde die Fasnet durch die Narrenzunft Frohsinn offiziell eröffnet. Nun darf man bis zum Aschermittwoch ungehindert die Narrenkappe tragen, und der Fasnetsgruß "Narro" ist jetzt Programm. I in den Reihen des Frohsinns wurde mit Helene Haberer ein neues Nachwuchsgretle in den eigenen Reihen getauft (links). Es war dies gleichzeitig die letzte Taufe von Zeremonienmeister Thomas Gantert, er wird sein Amt nach dieser Fasnet in jüngere Hände legen (Mitte). Während ein Großteil der Besucher dann im kleinen Umzug zum Probelokal des Frohsinns marschierte, machte der Narrenvater Alois Käfer mit seinem Gefolge erstmalig bei einem Zug durch die Stadt auch in einigen Donaueschinger Lokalen Station (rechts). Fotos: R. Müller