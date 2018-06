Donaueschingen Fanfarenzug stellt Aktivitäten ein

Fanfarenspielerin Jana Hirt bedauert nun die Auflösung. "Es ist schade, ich hätte gerne weitergemacht. Aber wir sind nun in einem Alter, in dem sich unsere Wege trennen, aus welchen Gründen auch immer. Auch wenn sich jetzt einige Interessierte melden würden, müsste erst jemand gefunden werden, der die Ausbildung übernimmt", erklärt sie. Es scheint also schwer zu sein, Spielfertige zu finden. "Ein paar junge Übriggebliebene werden jedoch den Bregtal-Glonki treu bleiben, und eventuell wird man sich in zwei Jahren doch wieder finden", fügt sie an.

Eine schwierige Zukunft sieht auch Jutta Zwick, die um die 30 Jahre Fanfarenspielerin war, für den Verein: "Die heutige Jugend hat viel mehr Freizeitmöglichkeiten als wir damals. Wir waren stolz und froh, einem Verein anzugehören. Er war uns wichtig und hat uns viel bedeutet, sodass ich immer schon eine Viertelstunde vor Probenbeginn auf der Matte stand".

Zunächst wird die heimische Musikkapelle alleine für das Wecken und die weiteren Aktivitäten am Schmutzigen Donnerstag zuständig sein.

Der Fanfarenzug ist eine von vier Unterabteilungen des Narrenvereins Bregtal-Glonki Wolterdingen. Die weiteren sind die Elferräte, die Müller-Paare und die Stoa-Klopfer. Der 1957 gegründete Verein hat derzeit 71 aktive Mitglieder und gehört der Schwarzwälder Narrenvereinigung an.