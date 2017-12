Donaueschingen Falsches Häkchen sorgt für großen Ärger

Der 44-Jährige plant, mit seiner Kanzlei von der Josefstraße an die Wasserstraße umziehen. Seit rund zehn Jahren ist der aus dem Hessischen stammende Jurist Kunde bei der Telekom, bisher sei die Zusammenarbeit reibungslos verlaufen, Wechselgedanken waren ihm fremd.

Am 30. November hat Georg die Telekom per Telefon über die Änderung der Kanzleianschrift informiert. Ab dem 2. Januar 2018, so sein Anliegen, möchte er an der neuen Adresse erreichbar sein: per Telefon, per E-Mail und per Fax. Natürlich wollte er bis dahin am jetzigen Kanzlei-Standort mit seinen Klienten elektronisch und telefonisch in Kontakt bleiben können.

Sein Wunsch wurde ihm auch bestätigt, und Georg sah sich in seinem Entschluss bestätigt, die Telekom frühzeitig und nicht auf den letzten Drücker informiert zu haben. Denn vor dem Jahreswechsel sei bei der Telekom, so wie bei ihm auch, vielleicht besonders viel los. Doch der Plan ging nicht auf.