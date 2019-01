Donaueschingen Fahrgastzahlen gehen deutlich zurück

Doch es ist nicht so, dass alle, die einst mit dem Ein-Euro-Ticket unterwegs waren, den Donaubus nicht mehr nutzen. Denn bei den Tages-Tickets, die für eine Tarifzone 4,50 Euro kosten, steigen die Zahlen nach der Schaffung der subventionierten Karten durchaus an. Waren es im September 2018 noch 26 Tagestickets, wurden im Oktober 315 Stück verkauft und auch noch im Dezember waren es 282 Tagestickets. Doch auch mit der Steigerung der Tagestickets kann der Rückgang der Einzelfahrkarten nicht aufgefangen werden.

Keine großen Schwankungen sind hingegen im Abo­bereich zu verzeichnen: Stabil werden durchschnittlich pro Monat 144 Abo-Cards für Erwachsene, 805 Monats-Cards für Schüler und 45 Abo-Cards für Azubis verkauft. Allerdings hat sich die Zahl der Abo-Cards für Senioren verdoppelt: Von 21 im Oktober 2017 bei Einführung des Stadtbusses bis auf 41 Stück im Dezember 2018.

Um den Rückgang der Einzelfahrten kompensieren zu können, soll es in diesem Jahr Aktionen geben: So gibt es in der Tourist-Information zu bestimmten Zeiträumen 15 Fahrkarten, wovon aber nur zehn bezahlt werden müssen. Die Idee geht auf einen Vorschlag der SPD zurück, darüber abgestimmt hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung allerdings nicht. Vor allem in der GUB dürfte man das mit Erstaunen vernehmen, war doch vor gut einem Jahr ihr Vorschlag, eine Zehnerkarte einzuführen, abgelehnt worden. Eine solche Aktion könnte nicht kurzfristig umgesetzt werden, da drei Verkehrsverbünde einem solchen Ticket zustimmen müssten.

289 500 Euro wurden dem Linienbetreiber, der Verkehrsgesellschaft Bregtal (VGB) zugesichert. Dieser Zuschuss ist fix und unabhängig von den Fahrgastzahlen bemessen, so dass die finanziellen Risiken nicht bei der Stadt liegen. Laut Stadtverwaltung ist bei einer entsprechenenden Steigerung der Fahrgastzahlen eine Rückzahlung an die Stadt möglich.

Allerdings hat die VGB auch nur einen Vertrag, der bis 21. Dezember 2020 gilt. Demnächst soll mit den Verhandlungen über eine Fortsetzung begonnen werden. Aus Sicht der Stadt Donaueschingen wäre es ein Erfolg, wenn der bestehende Vertrag um sieben Jahre forgeführt werden würde.

Stadtbusplaner Willi Hüsler hatte stets darauf hingewiesen, dass eine Steigerung der Fahrgastzahlen insbsondere auch von der Werbung und dem Marketing abhänge. Deshalb wurde im vergangenen Jahr viel auf dieses Instrument gesetzt.

Laut Verwaltung wurde das Budget von 233 000 Euro eingehalten. 2019 soll jedoch deutlich weniger ausgegeben werden, denn im Haushalt sind nur 50 000 Euro für die Werbung vorgesehen.

: Damit der Fokus im Rathaus auch richtig auf den Stadtbus gelegt werden kann, wurde eine befristete Stelle geschaffen und 55 270 Euro bereitgestellt.

Die ursprüngliche Besetzung war allerdings nicht ganz so erfolgreich, noch in der Probezeit trennte sich das Rathaus von der eigens eingestellten Mitarbeiterin. Mittlerweile hat Vera Moßbrucker die Aufgabe übernommen, die im Rathaus auch noch für andere Aufgaben verantwortlich ist.