Donaueschingen Fabelhafte Tierwesen zu sehen

Donaueschingen. "Hommage aux mère" (Hommage an die Mütter) wurde die neueste Ausstellung von Fürstenberg Zeitgenössisch getauft, die am Dienstag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr eröffnet wird.

Die Einladungskarte ziert eine zarte Zeichnung eines Fabelwesens, das jedoch ganz und gar ein Raubtier ist. Der Körper eines Krokodils hat als Vorderbeine die Läufe einer Löwin und deren Kopf. Mit strengem Blick schaut sie auf ihre Seite, als wäre sie höchst unzufrieden mit ihrem Körper. Doch so unzufrieden wie das Löwen-Krokodil blickt, hat die Künstlerin bestimmt nicht geschaut, als sie ihr Werk vollendete, denn sie zeichnete beispielsweise die Schuppen auf dem Körper mit viel Liebe zum Detail. Es gibt noch mehr solcher filigran gezeichneter Bilder der Künstlerin, die sich seit drei Jahrzehnten dieser Form der Kunst mit den feinen Strichen widmet. Nicht nur fabelhafte Tierwesen befinden sich in ihrem Werk, sondern auch elegant posierende Personen, erkennbar an ihrer Mode aus den verschiedenen Zeitepochen. Die Ausstellung ist bis Freitag, 30. November, zu sehen.

Christina Soulou ist in der Kunstwelt bekannt. Ihre Werke waren schon auf der documente in Kassel zu sehen, auf der vierten Berlin Biennale und beim Kunstverein Köln.