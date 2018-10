Donaueschingen Exzessive Farbigkeit beeindruckt

Donaueschingen. Bis zum 24. November 2018 stellt die 1970 in Detmold geborene Malerin Kathrin Wächter mehrere ihrer Bilder in der Galerie im Turm aus. Bei der Vernissage am Sonntagvormittag begrüßte Oberbürgermeister Erik Pauly die Künstlerin, die heute in Lörrach lebt und arbeitet, sowie zahlreiche Kunstinteressierte aus dem ganzen Kreis. Ihr Laudator war der Kunsthistoriker und Kurator Bernhard Stumpfhaus aus Heilbronn.