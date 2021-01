Donaueschingen Ex-Donaueschingerin erlebt Explosion

"Beirut fühlt sich von der Regierung im Stich gelassen", so Karaki. Die sei laut Karaki korrupt. "Bei den Menschen kommen keine Lebensmittel an." Zwar habe Beirut Hilfen von der Staatengemeinschaft bekommen, darunter auch Deutschland, doch die Regierung verkaufe die gespendeten Lebensmittel an Supermärkte. Karaki habe seit August einen Lebensmittelkorb bekommen, das Geld in ihrer Bank sei durch die Explosion zerstört und "die Wechselkurse der libanesischen Währung sind im Keller", sagt sie. Deshalb haben die Apotheken auch wenig Medizin und wenn doch welche verfügbar sei, sei sie zu teuer für die Bevölkerung.

Die Jugend zeige sich solidarisch, denn sie helfe bei Aufbauarbeiten und verteile Lebensmittel. "Die Jugend kämpft für die Stadt, sie möchte nicht aufgeben", so Karaki. Sie erzählt, dass die Bevölkerung der Stadt in Angst lebt: "Niemand fühlt sich mehr sicher." Die Menschen seien schreckhaft und zucken bei jedem Geräusch zusammen. "Niemand weiß, was passiert; wir leben in Angst." Deswegen blieben die Menschen zuhause, man treffe keine Freunde mehr: "Die Stadt ist wie ausgestorben", so Karaki.

Erinnerungen an Krieg und Terror hervorgebracht

D ie Explosion sei das Schlimmste, das Karaki je erlebt habe. Die Explosion habe Erinnerungen von Krieg und Terror in ihr hervorgebracht. "Ich sehe keine Zukunft mehr, keinen Zweck mehr in meinem Land." Die 40-Jährige sei seelisch zerstört. "Denn ich fürchte mich vor einem neuem Krieg im Libanon", die Stimmung sei dort momentan ziemlich angespannt. Einen weiteren Krieg könne das Land nicht verkraften. "Ich habe Angst, jemanden aus meinem Umkreis zu verlieren." Daher versuche sie wieder nach Deutschland zu kommen. Sie wolle alles probieren, um Geld für das Visum zu verdienen, wie etwa durch ihre Leidenschaft: das Singen.

Der Staat Libanon liegt im Nahen Osten, umgeben von Israel und Syrien. Die Krisenregion erlebte viele Kriege zwischen pro-westlichen Gruppen und konservativen Muslimen. Im Libanon leben Menschen unterschiedlicher Konfessionen. Aufgrund dieser religiösen und politischen Differenzen erlebte das Land einen Bürgerkrieg von 1975 bis 1990, in welchen auch Syrien und Israel eingreifen. Zu weiteren Kämpfen zwischen der libanesischen Hisbollah-Miliz (islamische Terrormiliz) und Israel kam 2005 – wie auch während des Syrienkriegs in 2013. Auch nach dieser Zeit kommt es im Libanon weiterhin zu Gefechten zwischen Regierungsanhängern und der Opposition. Das Land leidet immer noch unter den Folgen: Politische Spaltungen im Land, Misswirtschaften wie Korruption der Regierung und negativen Auswirkungen auf Wirtschaft sowie Bankwesen. Im August 2020 detonierte eine Lagerhalle im Beiruter Hafen und sorgte für enorme Zerstörung. Der Libanon leidet abermals unter Leid und Armut.