Donaueschingen Es war nur die Popcornmaschine

Donaueschingen (har). Samstagvormittag, kurz vor neun, beste Einkaufszeit für Frühaufsteher. Einkaufswagen schieben sich im E-Center an der Hagelrainstraße in Richtung Kasse. Plötzlich schrillt der Feuermelder. Die Einkäufer sind verwundert. Was sie erleben, ist ein Fehlalarm in direkter Nachbarschaft. Das Bekleidungsgeschäft "Miller & Monroe", Nachfolger von Charles Vögele, wollte mit der Eröffungsfeier zwar Aufmerksamkeit, allerdings nicht in dieser Art.