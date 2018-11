Donaueschingen Erster Bewerber für die Kaiser-Nachfolge

Donaueschingen (jak). Wenn die Narren am Schmotzige Dunschtig das Donaueschingen Rathaus stürmen, wird sich OB Erik Pauly nicht nur für einige Tage von seinem Schlüssel verabschieden müssen. Die Zeichen stehen an diesem Tag auch in einem anderen Bereich auf Abschied: Denn der 28. Februar ist der letzte Arbeitstag von Bürgermeister Bernhard Kaiser.