Donaueschingen Erste Sommerschule ein voller Erfolg

Donaueschingen (guy). "Wir haben 40 Anmeldungen bekommen", sagt Jäger. Eigentlich habe man geplant, maximal 30 Schüler an dem Angebot teilnehmen zu lassen. Die Entscheidung wurde revidiert. "Wir haben uns überlegt, was wir tun sollen. Es ist das erste Mal, dass wir eine Sommerschule anbieten und wir wollten daher niemanden ablehnen. Also wurde jeder zugelassen."

Das Einzugsgebiet reicht dabei sogar über die Grenzen des Schwarzwald-Baar-Kreises hinaus: "Wir haben sechs bis sieben Schüler, die extra aus Bonndorf zu uns kommen. Sie werden täglich von ihren Eltern hergefahren", sagt Jäger. Mit dabei sind auch Schüler aus Löffingen und Triberg.

Die Sommerschule ist eine Art Intensivkurs, um Schulwissen aufzufrischen. Sie richtet sich gezielt an Neuntklässler. An jene, die von allgemeinbildenden Schulen auf das berufliche Gymnasium wechseln, und an jene, die den Unterrichtsstoff des vergangenen Jahres wieder aufpolieren wollen. Zudem solle auch das TG die Möglichkeit haben, sich nach außen präsentieren zu können. "Dienstag und Donnerstag sind die Schüler im Labor. Eigentlich haben wir mit drei Räumen kalkuliert, jetzt machen wir noch einen vierten auf", so Jäger. Dort gebe es Einblicke in Elektro- und Kunststofftechnik, außerdem steht ein 3D-Drucker bereit.