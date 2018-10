Die erste Hauptschulabschlussklasse 1984 der Eichendorffschule traf sich am Samstag mit Ihrem damaligem Klassenlehrer Herrn Storck zum Klassentreffen. Sie reisten aus Hamburg, Köln, Stuttgart und den hiesigen Ortsteilen an. Das Programm führte über das Herbstfest zum Kaffeetrinken im Gasthof Ochsen und später zur Schulbesichtigung, die Hausmeister Franz Janosch leitete. Die Ehemaligen mit Ihrem Lehrer haben sich viele Räume und Ihr altes Klassenzimmer angeschaut, aus welchem ein Mensa-Lokal wurde. Nach langer Unterhaltung ging es zurück in den Ochsen zum Abendessen. Foto: Kammerer