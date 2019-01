Ein professionell ausgerichtetes Abschlussrennen über den kompletten Thurner-Lift-Skihang stand am Ende des neuen Mama-Papa-Kind-Skikurses, den der Skiclub Baar erfolgreich anstatt des bisherigen Zwerglekurses angeboten hat. 16 Skilehrer und Helfer des Skiclubs begrüßten zum Kurs 45 Kinder und Eltern auf der Piste. Durch die als Eigengewächse neu hinzugekommenen Skilehrer wurden alle Kursteilnehmer laut Pressemitteilung optimal erreicht. Das Rennen am letzten Kurstag meisterten alle Teilnehmer mit Bravour. Alle erhielten eine Urkunde und einen Pokal. Einige Kinder sind durch ihre raschen Fortschritte während der Skikurstage so positiv aufgefallen, dass sie auf die Rennmannschaft aufmerksam gemacht werden konnten. Foto: SC Baar